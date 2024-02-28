Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гордеевка в приграничном Кореневском районе, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, но были повреждены дом и машина. Глава региона пообещал помочь собственникам с восстановлением имущества.

Это уже вторая атака на Гордеевку за неделю. 26 февраля два украинских дрона-камикадзе попытались атаковать инфраструктуру в селе, рассказал Старовойт. Пострадавших и разрушений не было. Еще один дрон-камикадзе в тот же день упал в огороде в селе Троицком.

Накануне, 27 февраля, под обстрел попало курское село Гуево в Суджанском районе. Как рассказал губернатор, никто не пострадал, но в населенном пункте частично было нарушено электроснабжение.