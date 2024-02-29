Белый дом заявил, что врачи не проверяли умственные способности Байдена

Президенту США Джо Байдену не требуется оценка умственных способностей, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президенту не нужен тест на умственные способности. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. К такому же выводу пришел невролог», — сказала она.

Она также отметила, что Байден проходит «тест» на умственные способности каждый день, когда говорит на разные темы. Пресс-секретарь напомнила, что сегодня президент говорил о борьбе с преступностью, завтра он отправится на границу, а на следующей неделе выступит с обращением перед конгрессом.

«Это очень ответственная работа. И президент был в состоянии выполнять эту работу каждый день в течение последних трех лет», — подчеркнула Жан-Пьер.

Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра, который Байден прошел в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. В отчете терапевта говорится, что президент США страдает от нескольких заболеваний, среди которых апноэ во сне, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Так, у него выявили «обструктивное апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. Из-за гастроэзофагеального рефлюкса — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта — Байдену приходится «чаще прочищать горло».

Байден говорил, что результаты обследования, которое шло приблизительно два с половиной часа, ничем не отличаются от предыдущего. Тогда президент получил справку, в которой говорилось, что он «здоров», «энергичен» и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».

В начале февраля спецпрокурор США Роберт Хур опубликовал доклад по делу о ненадлежащем обращении президента с секретными документами. В отчете Байден охарактеризован как «пожилой человек с добрыми намерениями и плохой памятью».

Байдену 81 год, он планирует принять участие в выборах в 2024 году. В случае победы на момент вступления в должность ему будет 82 года, а к моменту окончания второго срока — 86 лет. Основной соперник Байдена, 77-летний кандидат от Республиканской партии и 45-й президент Дональд Трамп, выражал сомнения в том, что действующий лидер «дотянет» до голосования.