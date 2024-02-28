Байден заявил, что в результатах его обследования нет ничего нового
81-летний президент США Джо Байден после прохождения ежегодного медицинского обследования сообщил, что в результатах его осмотра нет ничего нового, передает NBC News.
«Ничего не отличается от прошлого года. Все здорово», — сказал президент. В прошлом году врач выдал Байдену справку, в которой говорилось, что тот «здоров», «энергичен» и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».
Обследование в Национальном военно-медицинском центре им. Уолтера Рида длилось около двух с половиной часов. Белый дом обязан опубликовать результаты осмотра в тот же день.
Байден — старейший президент США, он намерен участвовать в выборах в 2024 году. В случае победы на момент вступления в должность ему будет 82 года, а на момент окончания второго срока — 86 лет. Оппонент Байдена, 77-летний республиканец Дональд Трамп, ранее усомнился, что демократ «дотянет» до президентских выборов.
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