Байден сообщил о поездке на плановый медосмотр
81-летний президент США Джо Байден отправился в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида для ежегодного медицинского осмотра. Об этом он сам сообщил журналистам, покидая Белый дом, передает телеканал ABC News.
«Я собираюсь к Уолтеру Риду, чтобы пройти медицинский осмотр», — сказал Байден.
В Белом доме сообщили, что позже в тот же день опубликуют письменное заключение «планового» осмотра.
Байден проходил ежегодные медицинские осмотры с начала своего срока. Больница Уолтера Рида, которую все президенты США используют для плановой медицинской помощи и обследований, расположена в городе Бетесда, штат Мэриленд.
В прошлый раз американский лидер проходил медосмотр 16 февраля 2023 года, когда его врач выдал ему справку о состоянии здоровья, в которой говорилось, что Байден «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».
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