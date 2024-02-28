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Технологии и медиа ,  
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Путин утвердил стратегию технологического развития России

Путин подписал указ о новой стратегии научно-технологического развития России

Президент Владимир Путин своим указом утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В стратегии определяются цели, задачи, приоритеты и принципы научно-технологического развития страны, а также ожидаемые результаты, которые обеспечат устойчивое развитие России.

Согласно указу, стратегия утверждена до 2030 года. Документ вступил в силу со дня его подписания. Правительству нужно выделить средства из бюджета программы научно-технологического развития России, говорится в документе.

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Путин поручил подготовить указ 8 февраля 2024 года. Он подчеркнул, что Россия должна обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, также необходимо наладить выпуск всей линейки необходимой продукции.

Президент неоднократно заявлял об «унизительной» технологической зависимости России от Запада. С начала военной операции сотни иностранных компаний покинули российский рынок. Это подталкивает Россию к преодолению зависимости, подчеркнул Путин.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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