Путин утвердил стратегию технологического развития России
Президент Владимир Путин своим указом утвердил новую Стратегию научно-технологического развития России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В стратегии определяются цели, задачи, приоритеты и принципы научно-технологического развития страны, а также ожидаемые результаты, которые обеспечат устойчивое развитие России.
Согласно указу, стратегия утверждена до 2030 года. Документ вступил в силу со дня его подписания. Правительству нужно выделить средства из бюджета программы научно-технологического развития России, говорится в документе.
Путин поручил подготовить указ 8 февраля 2024 года. Он подчеркнул, что Россия должна обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, также необходимо наладить выпуск всей линейки необходимой продукции.
Президент неоднократно заявлял об «унизительной» технологической зависимости России от Запада. С начала военной операции сотни иностранных компаний покинули российский рынок. Это подталкивает Россию к преодолению зависимости, подчеркнул Путин.
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