Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве для высших постов

Федеральный кадровый резерв будет включать кандидатов на посты, назначение на которые и освобождение от которых совершают президент или правительство. Кандидаты обязаны отчитываться о своих доходах

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Президент Владимир Путин подписал указ «О федеральном кадровом резерве на государственной гражданской службе Российской Федерации», которым утверждаются положение о таком резерве и положение о предоставлении кандидатами в него сведений о доходах и имуществе. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу резерв — «это сформированная группа лиц, соответствующих определенным квалификационным и иным требованиям для замещения должностей федеральной государственной службы категории «руководители» высшей группы должностей государственной службы», назначение на которые и освобождение от которых совершают президент или правительство.

Согласно Конституции (ст. 83) глава государства назначает премьер-министра, его заместителей, министров (по согласованию с парламентом), председателей, заместителей председателей и судей федеральных судов, кроме Верховного и Конституционного (но кандидатуры руководителей в них президент вносит в Совет Федерации), генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов и т.д. (по согласованию с Совфедом), дипломатических представителей страны и др.

Формирует резерв управление президента по госслужбе по рекомендациям должностных лиц администрации президента и правительства (данные лица определяются руководителями этих структур), руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов. Включение в резерв является добровольным, число его членов не ограничено.

Стать кандидатом не смогут лица с не соответствующим требованиям стажем и образованием; имеющие дисциплинарные взыскания; не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; иноагенты, лица без гражданства России или с гражданством другой страны; и т.д.

Кандидат обязан предоставить сведения о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах — своих, супруга или супруги, несовершеннолетних детей. Соответствующие поправки в октябре предложил Путин, парламент одобрил их, в декабре президент подписал федеральный закон по этому вопросу.

Помимо федерального кадрового резерва, согласно закону о госслужбе, также есть кадровые резервы субъектов, федеральных госорганов, госорганов субъектов, органов публичной власти федеральной территории.