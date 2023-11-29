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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия «слезает с технологической иглы» Запада

Путин: Россия довольно быстро слезает с технологической иглы Запада
Елизавета Мочалова и Владимир Путин
Елизавета Мочалова и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада, отметил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».

«Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнёры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно», — сказал он.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

С конца февраля 2022 года сотни иностранных компаний покинули российский рынок.

В июне 2022 года спецпредставитель Путина по вопросам технологического развития Дмитрий Песков в колонке для РБК указал, что технологический суверенитет — это «когда вам никто Apple Pay на телефоне отключить не может. А отсутствие технологического суверенитета — это когда в любую секунду мессенджер, в котором вы сейчас чатитесь, может быть выключен».

О технологической зависимости России от Запада Путин говорил и на форуме «Сильные идеи для нового времени» в июле 2022 года. Он называл такую зависимость «унизительной», но отмечал, что уход западных компаний из страны подталкивает к ее преодолению.

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Владимир Путин молодые ученые
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