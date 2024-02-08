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Технологии и медиа ,  
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Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России

Путин поручил за неделю подготовить указ о стратегии технологического развития
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил в течение недели представить проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития страны. Соответствующее поручение глава государства дал на заседании совета по науке и образованию, его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что на предыдущем заседании совета была достигнута договоренность изменить Стратегию научно-технологического развития.

«С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения и в недельный срок представить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа, который, подчеркну и напомню, мы так и договаривались, по своей значимости приравнен к Стратегии национальной безопасности», — сказал Путин.

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Глава государства отметил, что решение изменить стратегию приняли «с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире», а также на фоне «беспрецедентного санкционного давления» на Россию.

Приоритеты научно-технологического развития, по мнению Путина, должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами и задачами в российской экономике и социальной сфере, а также в области безопасности. Они должны быть направлены на достижение государственного, ценностного, индустриального и технологического суверенитета, подчеркнул он.

Россия должна обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, также необходимо наладить выпуск всей линейки необходимой продукции, заключил Путин.

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Президент не раз обращал внимание на технологическую зависимость России от Запада. Этот факт он назвал «унизительным», но отмечал, что уход западных компаний подталкивает к преодолению такой зависимости. В ноябре 2023 года Путин заявил, что страна достаточно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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