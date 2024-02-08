Путин дал неделю на подготовку указа о технологическом развитии России

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поручил в течение недели представить проект указа об утверждении обновленной Стратегии научно-технологического развития страны. Соответствующее поручение глава государства дал на заседании совета по науке и образованию, его стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Президент напомнил, что на предыдущем заседании совета была достигнута договоренность изменить Стратегию научно-технологического развития.

«С учетом нашей дискуссии прошу внести необходимые уточнения и дополнения и в недельный срок представить на подпись проект указа об утверждении этого ключевого документа, который, подчеркну и напомню, мы так и договаривались, по своей значимости приравнен к Стратегии национальной безопасности», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что решение изменить стратегию приняли «с учетом тех глубоких политических, технологических трансформаций, которые происходят в мире», а также на фоне «беспрецедентного санкционного давления» на Россию.

Приоритеты научно-технологического развития, по мнению Путина, должны быть тесно связаны с ключевыми вызовами и задачами в российской экономике и социальной сфере, а также в области безопасности. Они должны быть направлены на достижение государственного, ценностного, индустриального и технологического суверенитета, подчеркнул он.

Россия должна обеспечить себя собственными технологиями, ключевыми компонентами, материалами и средствами производства, также необходимо наладить выпуск всей линейки необходимой продукции, заключил Путин.

Президент не раз обращал внимание на технологическую зависимость России от Запада. Этот факт он назвал «унизительным», но отмечал, что уход западных компаний подталкивает к преодолению такой зависимости. В ноябре 2023 года Путин заявил, что страна достаточно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.