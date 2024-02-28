Суд в Киеве оставил Коломойского под стражей и сократил размер залога

Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца, до 25 апреля, содержание бизнесмена Игоря Коломойского под стражей, но уменьшил ему сумму залога до 2,4 млрд гривен, сообщает телеканал «Общественное» со ссылкой на адвоката предпринимателя Александра Лысака.

Коломойского обвиняют в легализации доходов и незаконном завладении 9,2 млрд гривен «Приватбанка» — кредитной организации, которую он основал в 1992 году.

«Игорь Валерьевич не будет вносить залог. Также суд вынес отдельное решение. Указал, чтобы прокурор провел надлежащее медицинское обследование. Возложил эту обязанность на прокурора. Немедленно», — сказал адвокат. Лысак уточнил, что ему трудно сказать, начал ли прокурор работать над этим.

Игорь Коломойский — основатель «Приватбанка», который был национализирован в 2016 году. Бизнесмен был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», их также национализировали.

2 сентября 2023 года Коломойского арестовали по обвинению в легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн гривен путем вывода их за границу через подконтрольные банки. Вскоре ему предъявили новые обвинения: по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, Коломойский завладел 9,2 млрд гривен «Приватбанка».

В декабре предпринимателя оставили под стражей до 26 января 2024 года, но уменьшили сумму залога на 300 млн гривен. Коломойский заявил, что, даже если бы у него и были эти деньги, он бы не стал их вносить. 22 января 2024 года Шевченковский районный суд оставил бизнесмена под стражей до 2 марта с залогом 2,65 миллиарда гривен.