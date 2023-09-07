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Коломойскому предъявили обвинения в завладении миллиардами «Приватбанка»

Коломойскому предъявили обвинения в завладении 9 млрд гривен «Приватбанка»
Коломойского и еще пять экс-руководителей «Приватбанка» подозревают в завладении более чем 9 млрд грн кредитной организации. Это уже четвертый эпизод дела, связанного со средствами банка. Бизнесмен под арестом по другому обвинению
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому предъявили обвинения в завладении 9,2 млрд грн (более 24 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации) «Приватбанка», владельцем которого он ранее был, сообщается в телеграм-канале Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

«Следствие установило, что в январе—марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПАО КБ «Приватбанк» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка», — сообщили в НАБУ, не называя имя подозреваемого. В указанном году губернатором Днепропетровской области был именно Коломойский.

Коломойскому предъявили обвинения в завладении миллиардами «Приватбанка»
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В бюро заявили, что для реализации схемы «банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости».

В НАБУ сообщили о подозрениях Коломойскому, а также «пяти членам организованной им группы» — их имена не названы, но все они входили в руководство «Приватбанка».

Бюро утверждает, что часть суммы — 446 млн грн (более 1 млрд руб.) — перечислили на счета пяти юридических лиц, затем они поступили на счет Коломойского. Он «внес [их] в уставный капитал «Приватбанка» во исполнение требований Национального банка Украины».

Forbes оценивает состояние Коломойского в $1 млрд. Бизнесмен является основателем «Приватбанка», который национализировали в 2016-м. Также он был крупнейшим акционером нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы. Днепропетровским губернатором Коломойский был в 2014–2015 годах.

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НАБУ отметила, что это уже четвертый эпизод по делу о завладении средствами банка. Бывших руководителей «Приватбанка» также подозревают в растрате более 136 млн грн (360 млн руб.) из-за схемы страховых выплат; растрате почти $315 млн (свыше 30 млрд руб.) из-за аккредитивной схемы; растрате 85,2 млн грн (225 млн руб.)

Коломойский на данный момент находится под арестом по другому делу — легализации в 2013–2020 годах свыше 500 млн грн (более 1 млрд руб.) путем вывода их за границу через подконтрольные ему банки. Ему предложили освободиться под залог примерно на ту же сумму, но Коломойский отказался, решив подать апелляцию на приговор суда.

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Игорь Коломойский ПриватБанк Украина уголовное дело
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