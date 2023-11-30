 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Коломойский подал иск о возвращении гражданства Украины

Коломойский подал иск об отмене указа Зеленского о лишении гражданства Украины
О лишении Коломойского гражданства Украины в прошлом году сообщало агентство УНН. В начале осени информацию об этом подтвердили в офисе Зеленского. Бизнесмен хочет добиться отмены этого решения через суд
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский (Фото: EPA / ТАСС)

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской области Игорь Коломойский (Forbes оценивает его состояние в $1 млрд, украинская версия журнала — в $850 млн) подал иск с требованием вернуть ему украинское гражданство, передает УНИАН.

Адвокаты предпринимателя требуют признать противоправным и отменить указ президента Украины Владимира Зеленского от 18 июля 2022 года в части признания Коломойского утратившим украинское гражданство, пишет агентство со ссылкой на текст искового заявления.

В качестве третьего лица по делу защита бизнесмена просит привлечь Государственную миграционную службу Украины.

Суд продлил арест Коломойскому до 26 января
Политика
Игорь Коломойский

О лишении Коломойского гражданства Украины летом 2022 года писало агентство УНН, утверждая, что такой указ подписал Зеленский. В сентябре 2023 года советник главы офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что Коломойский является гражданином Израиля и Кипра, а не Украины, о чем свидетельствуют материалы дела против него.

При этом на одном из заседаний суда гражданином Украины предпринимателя называл председательствующий судья. Сам Коломойский признавал, что является гражданином Израиля и Кипра. С указом о лишении его гражданства Украины, по его словам, он не знаком.

Коломойского арестовали в начале сентября, против него возбуждено дело по статьям о мошенничестве (ст. 190 УК Украины) и отмывании «имущества, полученного преступным путем» (ст. 209 УК Украины). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на РБК Pro
Так уже не лечат: устаревшие способы борьбы с ОРВИ
«Хуже микрозаймов»: чем опасны BNPL-сервисы и их IPO
Что будет с ценами на золото в 2024 году
Как помешать клиенту сорваться с крючка: 23 фразы для продажника

По версии следствия, в 2013–2020 годах он легализовал более 500 млн грн ($13,7 млн) и вывел их за границу через подконтрольные банки. Бизнесмен вину не признает.

Коломойский — основатель Приватбанка, национализированного в 2016 году, а также бывший акционер нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафты», которые тоже были национализированы.

«Forbes Украина» отмечает, что Коломойский был единственным крупным бизнесменом, который поддерживал президентскую кампанию Зеленского в 2019 году. В 2021-м журнал оценивал состояние предпринимателя в $1,8 млрд. В 2023 году, по данным издания, оно сократилось до $850 млн.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Игорь Коломойский гражданство Украины Владимир Зеленский суд
Материалы по теме
В Крыму выставили на продажу недвижимость Коломойского за ₽446 млн
Политика
Коломойского, Авакова и Ляшко внесли в российский перечень экстремистов
Политика
Сотрудники канала «1+1» заявили о готовности поручиться за Коломойского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 16:25
Дружественные инопланетяне, кунцхаус и дуриан: где это построено РБК и ЛСР, 23:10
Омбудсмены России и Украины посетили по 119 военнопленных Политика, 23:08
В Ростове ДПС отправили помочь пропустить спецтехнику к горящему рынку Общество, 22:58
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 22:58
Инвестор выиграл суд у ВТБ по делу о принудительной продаже активов Инвестиции, 22:55
Как научиться использовать возможности автомобиля по полной РБК и Jaecoo, 22:47
Националист Демушкин сообщил о задержании в аэропорту Тбилиси Политика, 22:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 22:36
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 22:23
В Совфеде назвали причину смерти сенатора Лебедева Политика, 22:21
Коломойский подал иск о возвращении гражданства Украины Политика, 22:17
Путешествия, работа без начальника и репетиторство: как это совместить РБК и ВТБ, 22:12
Устойчивые алгоритмы: как искусственный интеллект драйвит ESG-будущее Тренды, 22:04
«Спартак» пропустил пять шайб от «Куньлуня» в чемпионате КХЛ Спорт, 22:04