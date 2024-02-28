Песков заявил о вызревании внутри Украины процессов, раскачивающих страну
Украине не требуется помощь по раскачиванию ситуации внутри страны, эти процессы вызревают внутри страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление украинских властей о подготовке в России операции «Майдан-3» против президента страны Владимира Зеленского.
«Мы наблюдаем источник на самой Украине, там много разных точек зрения по выборам, по дальнейшей легитимности руководства страны и так далее», — сказал Песков.
«Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — резюмировал пресс-секретарь президента.
Вечером 27 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в проведении операции «Майдан-3», в рамках которой планируется поставить под сомнение легитимность решений украинских властей, принятых после 20 мая 2024 года — в этот день заканчивается пятилетний президентский срок Владимира Зеленского.
Операция, по данным СБУ, достигнет кульминации в период с марта по май и будет проводиться как внутри Украины, так и за ее пределами с целью «подталкивать другие страны» к прямому диалогу по вопросу конфликта без участия Киева.
Украинское издание «Зеркало недели» сообщило, что офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд по поводу проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего срока. Окончательного решения по поводу целесообразности представления обращения в суд в окружении президента не приняли, отмечает издание.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но, так как в стране действует военное положение, их решили не проводить, ссылаясь на положение закона. В офисе Зеленского уточнили, что в случае проведения выборов в такой ситуации часть населения, в том числе та, что участвует в боях, будет лишена возможности голосовать.
Сам Зеленский утверждал, что для проведения выборов нужны поправки в законодательство и финансовая поддержка в объеме $5 млрд. Оппоненты Зеленского заявили, что после 20 мая его власть потеряет легитимность, а значит, он должен передать свои полномочия спикеру Верховной рады.
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