Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», — сказал он (цитата по ТАСС).
Соболезнования выразили также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
«Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит телеграм-канал верхней палаты парламента.
Спикер также назвала Лебедева настоящим патриотом, который пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Многие поколения российских юристов будут помнить его как человека, который «внес неоценимый вклад» в реформирование отечественного права, заключила Матвиенко.
Клишас назвал Лебедева «создателем системы современного российского правосудия», а также выразил соболезнования его родным и Верховному суду.
О смерти главы Верховного суда стало известно утром 24 февраля. 80-летний Лебедев умер накануне после продолжительной болезни, сообщил источник «Коммерсанта» в суде. По данным издания, речь идет об онкологии. Как сообщил РБК пресс-секретарь ВС Павел Одинцов, временно исполняющим обязанности председателя стал первый заместитель Лебедева Петр Серков.
6 февраля состоялась последняя встреча главы Верховного суда с Путиным. Тогда президент и председатель обсудили гуманизацию законодательства в области наказания матерей малолетних детей, а также в сфере преступлений, совершаемых предпринимателями.
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