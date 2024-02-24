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Политика ,  
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда

Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда Лебедева
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев
Владимир Путин и Вячеслав Лебедев (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы Верховного суда России Вячеслава Лебедева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Соболезнования выразили также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Это был человек высочайшего профессионального уровня, глубоко понимающий саму суть права и правосудия, значение их для общества, для государства», — сказала Матвиенко. Ее слова приводит телеграм-канал верхней палаты парламента.

Спикер также назвала Лебедева настоящим патриотом, который пользовался непререкаемым авторитетом в профессиональном сообществе. Многие поколения российских юристов будут помнить его как человека, который «внес неоценимый вклад» в реформирование отечественного права, заключила Матвиенко.

Клишас назвал Лебедева «создателем системы современного российского правосудия», а также выразил соболезнования его родным и Верховному суду.

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О смерти главы Верховного суда стало известно утром 24 февраля. 80-летний Лебедев умер накануне после продолжительной болезни, сообщил источник «Коммерсанта» в суде. По данным издания, речь идет об онкологии. Как сообщил РБК пресс-секретарь ВС Павел Одинцов, временно исполняющим обязанности председателя стал первый заместитель Лебедева Петр Серков.

6 февраля состоялась последняя встреча главы Верховного суда с Путиным. Тогда президент и председатель обсудили гуманизацию законодательства в области наказания матерей малолетних детей, а также в сфере преступлений, совершаемых предпринимателями.

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Верховный суд Вячеслав Лебедев соболезнования Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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