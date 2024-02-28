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Политика ,  
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Зеленский прибыл в Албанию

Глава МИД Албании Хасани: Зеленский прибыл в страну с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Албанию, сообщил глава МИД страны Игли Хасани на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Большая честь приветствовать президента [Украины Владимира Зеленского] в Тиране. Это поворотный момент для укрепления двусторонних связей и проявления солидарности с Украиной», — написал он.

Хасани приложил к посту фото, где жмет Зеленскому руку.

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию обсудить его формулу мира
Политика
Владимир Зеленский

О том, что Зеленский намерен посетить Тирану, 23 февраля сообщил албанский премьер Эди Рама. Визит завершится саммитом по Украине с участием лидеров государств Юго-Восточной Европы и самого Зеленского, отмечал он. Двумя днями ранее такое же мероприятие завершилось в Париже.

Накануне Зеленский посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Украинский президент говорил, что хочет обсудить с принцем две основные темы: «формулу мира» и возвращение пленных.

По словам Зеленского, сейчас Украина «вплотную приблизилась» к проведению первого «саммита мира». Президент анонсировал его 25 февраля, встреча может пройти весной 2024 года в Швейцарии, говорил он. Власти Швейцарии подтверждали планы организовать мирную конференцию по просьбе Украины.

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Зеленский рассказывал, что, по задумке, Россию могут пригласить на встречу, но не для обсуждения условий, а передачи согласованного и утвержденного решения. В Кремле назвали такой формат странным.

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность и недопущение повторения конфликта. Зеленский представил ее на саммите «Большой двадцатки» (G20) осенью 2022 года.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Москва требует признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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