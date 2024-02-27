Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения формулы мира

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию обсудить его формулу мира

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию, где проведет встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом. Об этом глава украинского государства сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, он собирается обсудить с саудовским принцем две основные темы: «формула мира» и возвращение пленных.

Говоря о «формуле мира», украинский лидер отметил, что в 2023 году в Джидде прошла «результативная встреча» на уровне советников по ее реализации.

«Сейчас вплотную приблизились к проведению первого Саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии», — подчеркнул он.

Что касается возвращения пленных и депортированных лиц, то лидерство Саудовской Аравии, по мнению Зеленского, уже помогало освобождению украинцев. «Уверен, что и эта встреча принесет результаты», — заявил глава государства.

Кроме того, лидеры обеих стран обсудят перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины.

Саудовская сторона принимала непосредственное участие в обмене пленными между Москвой и Киевом в сентябре 2022 года. В частности, как сообщал источник Reuters, пятерых освобожденных британцев, двух американцев, марокканца, шведа и хорвата доставили на самолете в Эр-Рияд. Саудовский МИД подтверждал участие в обмене.