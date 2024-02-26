Шольц назвал победой одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО

Шольц: одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО — победа для всего альянса

Олаф Шольц (Фото: Florian Gaertner / imago-images.de / Global Look Press)

Одобрение венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО — победа для всех нас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Х.

«Путь Швеции к вступлению в НАТО открыт — это победа для всех нас. Хорошо, что венгерский парламент сегодня одобрил присоединение», — написал он. По словам Шольца, это решение укрепит альянс и, следовательно, безопасность Европы и мира.

Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Хельсинки официально присоединился к альянсу в апреле 2023-го года, а заявку Стокгольма долгое время блокировала Анкара.

В конце января 2024 года Турция одобрила вступление Швеции в блок, а 26 февраля аналогичное решение приняла и Венгрия, она ратифицировала заявку последней.

Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, считают в Кремле. Президент Владимир Путин пообещал ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры альянса в этой стране.