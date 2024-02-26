Шольц назвал победой одобрение Венгрией заявки Швеции в НАТО
Одобрение венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО — победа для всех нас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в соцсети Х.
«Путь Швеции к вступлению в НАТО открыт — это победа для всех нас. Хорошо, что венгерский парламент сегодня одобрил присоединение», — написал он. По словам Шольца, это решение укрепит альянс и, следовательно, безопасность Европы и мира.
Финляндия и Швеция совместно подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Хельсинки официально присоединился к альянсу в апреле 2023-го года, а заявку Стокгольма долгое время блокировала Анкара.
В конце января 2024 года Турция одобрила вступление Швеции в блок, а 26 февраля аналогичное решение приняла и Венгрия, она ратифицировала заявку последней.
Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, считают в Кремле. Президент Владимир Путин пообещал ответить зеркально на размещение военной инфраструктуры альянса в этой стране.
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