Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона о вводе войск на Украину

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке Украине дальнобойных ракет и вводе войск на ее территорию.

«Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой», — написал Медведев по этому поводу в своем телеграм-канале.

26 февраля в Париже прошел саммит по Украине, после которого Макрон объявил о создании новой коалиции по поставкам Киеву ракет средней и большой дальности. Поставками займутся несколько европейских стран, но французский лидер не уточнил, о каких странах идет речь.

По итогам того же саммита президент Франции не исключил отправку войск на Украину в будущем, отметив, что пока нет консенсуса относительно отправки наземных войск «официальным, предполагаемым и одобренным образом».

«Считайте, что с этим вопросом [об отправке французских военных] все ясно», — заявил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, когда его попросили объяснить слова Макрона.

Позже генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опроверг планы отправлять боевые подразделения на Украину.