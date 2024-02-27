Приложения «СБПэй», «Привет!» и «Автодор» пропали из App Store
Из магазина App Store пропали приложения Национальной системы платежных карт (НСПК) «СБПэй» и приложение программы лояльности для пользователей системы быстрых платежей (СБП) и держателей карт «Мир» — «Привет!», убедился корреспондент РБК.
При попытке открыть программы в App Store сообщается, что они недоступны.
Также в App Store стало недоступным для скачивания приложение «Автодор», которое используется для оплаты проезда по платным дорогам России и пополнения счета транспондера T-pass.
23 февраля США ввели санкции против НСПК, которая обрабатывает операции по выпущенным в России картам Visa и Mastercard, а также обеспечивает работу платежной системы «Мир» и СБП. В компании заявили, что ограничения не повлияют на платежные процессы внутри России.
«Обработка операций по картам международных платежных систем, выпущенных российскими банками, продолжает осуществляться НСПК в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе организации.
3 февраля версия приложения «Сбера» для iOS «Учет Онлайн» стала недоступной для скачивания в App Store. Программу разработали только под iOS, чтобы заменить «Сбербанк Онлайн», который также пропал из магазина приложений из-за блокирующих санкций.
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