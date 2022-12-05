НСПК обязала банки внедрить новый способ оплаты телефоном без «МирPay»

НСПК обязала банки обеспечить возможность оплачивать товары и услуги по QR-коду, сгенерированному на смартфоне. Этот способ оплаты картой «Мир» призван заменить «оплату телефоном», к которому привыкли пользователи до санкций

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Оператор банковских карт «Мир» — Национальная система платежных карт (НСПК) — обязал банки обеспечить прием нового способа оплаты до конца апреля 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на образец документа, который НСПК отправила банкам.

Это технический бюллетень, согласно которому с 25 апреля следующего года банки-эквайреры должны обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне держателя карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов. Это новый способ оплаты картой «Мир» с помощью смартфона, поясняет издание.

В НСПК пояснили газете, что технический релиз, благодаря которому банки получили возможность начать работу по интеграции сервиса по оплате покупок картой «Мир» с помощью сгенерированного на смартфоне покупателя QR-кода, был опубликован в октябре. Декабрьский операционный бюллетень «предусматривает интеграцию данного решения на стороне банков и торгово-сервисных предприятий до конца апреля 2023 года». «Ожидаем, что к этому времени банки будут готовы протестировать сервис и предоставить возможность приема платежей с помощью такой технологии своим клиентам», — сообщили в НСПК.

Как отмечает газета, для банков внедрение новой технологии представляет проблему из-за своего масштаба. По данным Банка России, в российских торгово-сервисных предприятиях установлено 3,7 млн POS-терминалов. По словам источника «Коммерсанта» на банковском рынке, у большинства банков значительная часть терминалов не оборудована ридером для QR-кодов, их придется заменять.

Учитывая, что терминал с таким ридером стоит 15–20 тыс. руб., общие затраты на переоборудование торговых точек могут составить десятки миллиардов рублей, а целевой аудиторией таких перемен будет преимущественно те клиенты, у которых смартфоны на базе IOS, потому что для тех, у кого телефоны на базе Android, уже доступна оплата с помощью «МирPay».

После начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны Запада платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России.

Из-за санкций выпущенные в России карты не принимаются за границей, в иностранных магазинах и кошельках Apple Pay и Google Pay. В связи с этим свою долю на рынке кратно увеличила НСПК, которая стала единственным оператором банковских карт.

Карты «Мир» можно продолжать использовать в Samsung Pay и в собственном мобильном кошельке Mir Pay на Android.