Над Белгородской областью сбили второй за день беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 17:50 мск, уточнили в ведомстве.
Это вторая атака на регион за сутки. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении беспилотника около 11:00 мск. Накануне, 25 февраля, в регионе сбили дрон на подлете к Белгороду.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. В частности, в ночь на 25 февраля силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и четыре — над акваторией Черного моря.
Одна из самых крупных атак за последнее время произошла в ночь на 17 февраля. Минобороны отчиталось об уничтожении 33 дронов в пяти российских регионах: в Брянской области сбили 18 беспилотников, в Калужской — шесть, в Белгородской и Воронежской — по четыре, в Курской — один.
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