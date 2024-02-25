Минобороны заявило об отражении атаки шести дронов над двумя регионами

Силы ПВО перехватили шесть дронов над Белгородской областью и Черным морем

В ночь на 25 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Два дрона сбили над Белгородской областью, еще четыре над акваторией Черного моря, говорится в публикации.

Накануне, 24 февраля, ведомство отчиталось о перехвате четырех беспилотников над территорией Тульской, Курской и Липецкой областей.

Одна из самых крупных атак за последнее время произошла в ночь на 17 февраля. Тогда 33 дрона сбили в пяти российских регионах: в Брянской области — 18 беспилотников, в Калужской — шесть, в Белгородской и Воронежской — по четыре, в Курской — один.