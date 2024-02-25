Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу

В Белгородском районе сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

В Минобороны сообщили, что около 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов.

Дрон стал третьим за сутки. В ночь на 25 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона, а днем силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник ВСУ над регионом.