В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу
В Белгородском районе сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.
В Минобороны сообщили, что около 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов.
Дрон стал третьим за сутки. В ночь на 25 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона, а днем силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник ВСУ над регионом.
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