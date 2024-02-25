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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу

Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородском районе сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава региона.

В Минобороны сообщили, что около 23:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

Третий за день беспилотник сбили над Белгородской областью
Политика

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов.

Дрон стал третьим за сутки. В ночь на 25 февраля средства ПВО сбили над Белгородской областью два дрона, а днем силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник ВСУ над регионом.

В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу
В Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник на подлете к городу

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Белгородская область Белгород ПВО Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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