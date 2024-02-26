В Белгородской области сбили украинский беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России в cвоем телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 11:00 мск. В каком районе области его сбили, ведомство не уточнило. О повреждениях и пострадавших также не сообщается.

Власти приграничных российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об уничтожении украинских дронов. Так, накануне над Белгородской областью сбили три беспилотника. Один из них уничтожили на подлете к Белгороду.

В тот же день украинские военные сбросили с беспилотника два взрывных устройства и атаковали с помощью двух дронов-камикадзе село Щетиновка в Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также дронами были атакованы село Наумовка в Белгородском районе, хутор Лозовая Рудка в Борисовском районе, поселки Хотмыжск и Горьковский в Грайворонском городском округе и село Графовка в Краснояружском районе.