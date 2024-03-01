В России начнут блокировать сайты с методами обхода блокировок

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В России запретили популяризацию сервисов для обхода блокировок. Постановление правительства, которое разрешает Роскомнадзору это делать, вступило в силу в ноябре. Также были выпущены соответствующие изменения в критериях Роскомнадзора по оценке материалов и информации, они вступили в силу с 1 марта.

Роскомнадзор (РКН) начнет блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничений. РКН может принять решение о блокировке, если ресурс предоставляет доступ к уже заблокированным сайтам. Кроме того, сайт может быть заблокирован, если попадает под ряд других критериев. Например, объясняет, как получить доступ к уже заблокированным ресурсам, обосновывает преимущества этих способов и побуждает к использованию сервисов для обхода ограничений. Соответствующие критерии указаны в тексте проекта.

О подготовке проекта стало известно в октябре 2023 года. Роскомнадзор будет самостоятельно решать, какие сайты вносить в Единый реестр запрещенной информации, сообщили тогда в РКН.

В Единый реестр запрещенных сайтов попадают доменные имена и сетевые адреса, содержащие информацию, распространение которой запрещено на территории России. В Роскомнадзоре напомнили, что с февраля 2020 года в России запрещены средства обхода блокировок доступа «к противоправному контенту». Сюда относятся и VPN-сервисы, «если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам».

В России нет запрета на использование VPN, заявил 6 февраля Дмитрий Песков. «Вот из этого нужно исходить», — уточнил пресс-секретарь президента. О полном запрете VPN «речь пока не идет», написал в этот же день глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что запрет на популяризацию таких сервисов — «это еще один шаг на пути к защите персональных данных».