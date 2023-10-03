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Технологии и медиа ,  
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В РКН ответили на заявление сенатора Шейкина о блокировке VPN

Сенатор Шейкин ранее сообщил, что РКН будет блокировать VPN в магазинах приложений. В РКН заявили, что будут блокировать ресурсы с информацией об обходе блокировок
Артем Шейкин
Артем Шейкин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Роскомнадзор получит право блокировать ресурсы, где будет распространяться информация о обходе блокировок, так как распространение таких сведений уже запрещено, сообщило ведомство.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что с 1 марта 2024 года «вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором» во всех магазинах приложений.

«Согласно проекту постановления Правительства РФ, разработанному Минцифры России, Роскомнадзор будет самостоятельно принимать решение о внесении интернет-страниц, содержащих информацию о способах и методах обхода блокировок, в Единый реестр запрещенной информации. После получения соответствующих полномочий Роскомнадзор разработает и утвердит ведомственным приказом критерии оценки в интернете материалов, содержащих такую информацию», — сказано в поступившем в РБК сообщении РКН.

Ситуацию также прокомментировал депутат Александр Хинштейн. Он отметил, что VPN-сервисы блокируются уже сейчас, а речь идет об «ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», то есть «не фильтруют запрещенную информацию». Такой документ готовится, отметил Хинштейн.

В сентябре Минцифры разместило на портале проектов правовых актов документ, согласно которому РКН сможет вносить в Единый реестр сайты с информацией об обходе блокировок. Ведомство разработало соответствующие критерии. Они уже появились в базе того же портала. 

В перечень критериев хотят внести наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

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Из документа следует, что блокировка сайтов, которые распространяют такие сведения, может начаться с 1 марта 2024-го. Закон о запрете распространения подобной информации был подписан этим летом.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Роскомнадзор VPN блокировка сайтов
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