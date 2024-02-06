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Политика ,  
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Песков предложил исходить из отсутствия запрета на VPN в России

Песков: в России нет полного запрета на использование VPN-сервисов
Фото: New Africa / Shutterstock
Фото: New Africa / Shutterstock

В России сейчас нет запрета на использование VPN-сервисов, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2024 года в России вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок.

«В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор сообщил о запрете на популяризацию VPN с 1 марта
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В сентябре 2023 года Минцифры разместило на портале проектов правовых актов документ, согласно которому РКН сможет вносить в Единый реестр запрещенных сайтов странички с информацией об обходе блокировок.

В качестве критериев для блокировки информации об обходе блокировок называлось наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам либо узнать, как это можно сделать, или которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн пояснял, что речь идет об «ограничении поисковой выдачи тех VPN, которые нарушают закон», то есть «не фильтруют запрещенную информацию».

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