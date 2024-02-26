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Сын Алибасова рассказал о боевом настроении отца в реанимации

Сын Бари Алибасова: отец рвется домой из реанимации, диагноз пока неизвестен
Бари Алибасов
Бари Алибасов (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве, он в сознании и «рвется домой», сообщил «РИА Новости» его сын.

Диагноз пока неизвестен, уточнил собеседник агентства. «Сейчас он (Алибасов. — РБК) остается в [больнице имени С. П.] Боткина в реанимации на анализы <...> Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», — сказал сын музыканта.

РБК обратился за комментарием к представителям Бари Алибасова.

Бари Алибасов попал в больницу
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Бари Алибасов

О госпитализации Алибасова РБК накануне сообщил его сын Бари. Телеграм-каналы «112» и Shot утверждали, что причиной стал инсульт. «112» писал, что днем у Алибасова ухудшилось самочувствие, и он «находился в состоянии оглушения».

Бари Алибасову 76 лет, он Заслуженный артист России.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

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Главный нарколог России Евгений Брюн поставил Алибасову диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом, рассказал летом 2020 года сын музыканта. Алибасов тогда прошел терапию.

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Теги
Бари Алибасов госпитализация реанимация
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