Сын Алибасова рассказал о боевом настроении отца в реанимации

Бари Алибасов (Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press)

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов находится в реанимации в Боткинской больнице в Москве, он в сознании и «рвется домой», сообщил «РИА Новости» его сын.

Диагноз пока неизвестен, уточнил собеседник агентства. «Сейчас он (Алибасов. — РБК) остается в [больнице имени С. П.] Боткина в реанимации на анализы <...> Домой рвется, боевой. Но я хотел бы, конечно, чтобы его еще день в реанимации подержали, посмотрели, в норме ли все остальные показатели», — сказал сын музыканта.

РБК обратился за комментарием к представителям Бари Алибасова.

О госпитализации Алибасова РБК накануне сообщил его сын Бари. Телеграм-каналы «112» и Shot утверждали, что причиной стал инсульт. «112» писал, что днем у Алибасова ухудшилось самочувствие, и он «находился в состоянии оглушения».

Бари Алибасову 76 лет, он Заслуженный артист России.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения самочувствие продюсера улучшилось.

Главный нарколог России Евгений Брюн поставил Алибасову диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом, рассказал летом 2020 года сын музыканта. Алибасов тогда прошел терапию.