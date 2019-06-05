В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии в отделении токсиреанимации в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Об этом РБК сообщили в справочной больницы.

«Состояние тяжелое, температура 36,9», — уточнила сотрудница учреждения.

О том, что Бари Алибасов попал в больницу, стало известно 4 июня. Как уточнил сын продюсера, после госпитализации его состояние оценили как хорошее.

Как он уточнил «РИА Новости», Алибасов «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб.



