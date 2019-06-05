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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии в отделении токсиреанимации в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Об этом РБК сообщили в справочной больницы.

«Состояние тяжелое, температура 36,9», — уточнила сотрудница учреждения.

Политика
Сын Бари Алибасова назвал причину его госпитализации

О том, что Бари Алибасов попал в больницу, стало известно 4 июня. Как уточнил сын продюсера, после госпитализации его состояние оценили как хорошее.

Как он уточнил «РИА Новости», Алибасов «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб.

 

Теги: Больница, состояние здоровья, продюсер, новости РБК
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