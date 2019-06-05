Общество , 09:55
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В больнице рассказали о состоянии Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии в отделении токсиреанимации в НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Об этом РБК сообщили в справочной больницы.
«Состояние тяжелое, температура 36,9», — уточнила сотрудница учреждения.
О том, что Бари Алибасов попал в больницу, стало известно 4 июня. Как уточнил сын продюсера, после госпитализации его состояние оценили как хорошее.
Как он уточнил «РИА Новости», Алибасов «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб.