Бари Алибасова доставили в больницу, врачи ждут результатов анализов. Алибасову 76 лет

Бари Алибасов (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов попал в больницу, сообщил РБК его сын Бари.

«Он действительно в больнице. Врачи смотрят», — сообщил Алибасов-младший.

О госпитализации ранее сообщили телеграм-каналы «112» и Shot, назвав причиной инсульт. По информации «112», днем у Алибасова ухудшилось самочувствие, он «находился в состоянии оглушения». Как рассказал Shot сын продюсера, Алибасову сделали компьютерную томографию (КТ) и взяли анализы, теперь ждут результатов.

Бари Алибасову 76 лет.

Летом 2019 года Алибасова доставили в больницу после того, как он «перепутал стаканы» и вместо сока выпил жидкость для очистки труб. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в отделении токсиреанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. После лечения его самочувствие улучшилось.

Главный нарколог России Евгений Брюн поставил Алибасову диагноз «корсаковский психоз», характерный для больных хроническим алкоголизмом, рассказал летом 2020 года сын продюсера. Алибасов тогда прошел терапию.