Сын Алибасова сообщил о поставленном главным наркологом диагнозе отцу

Бари Алибасов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Главный нарколог России Евгений Брюн поставил музыкальному продюсеру Бари Алибасову диагноз «корсаковский психоз». Об этом РБК рассказал сын продюсера.

По его словам, Алибасов проходил вторую часть реабилитации у Брюна и тот перевел его в больницу Алексеева, более известную как Кащенко, где больной сейчас проходит терапию.

«В ближайшем месяце отец на уже двухлетнюю реабилитацию будет переезжать в центр, который мы специально для него организовываем в Калининграде», — отметил сын Алибасова.

Он пояснил, что корсаковский психоз — это болезнь, при которой в 98% случаев происходят необратимые процессы разрушения головного мозга и которая возникает обычно у больных хроническим алкоголизмом.