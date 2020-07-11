Сын Алибасова сообщил о поставленном главным наркологом диагнозе отцу
Главный нарколог России Евгений Брюн поставил музыкальному продюсеру Бари Алибасову диагноз «корсаковский психоз». Об этом РБК рассказал сын продюсера.
По его словам, Алибасов проходил вторую часть реабилитации у Брюна и тот перевел его в больницу Алексеева, более известную как Кащенко, где больной сейчас проходит терапию.
«В ближайшем месяце отец на уже двухлетнюю реабилитацию будет переезжать в центр, который мы специально для него организовываем в Калининграде», — отметил сын Алибасова.
Он пояснил, что корсаковский психоз — это болезнь, при которой в 98% случаев происходят необратимые процессы разрушения головного мозга и которая возникает обычно у больных хроническим алкоголизмом.