Кэмерон призвал доказать Путину, что тот ошибается насчет Украины
Президенту России Владимиру Путину необходимо доказать, что он ошибается относительно исхода конфликта на Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в соцсети X (ранее — Twitter).
«Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается», — написал политик на своей странице.
Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция будет продолжаться, пока Москва не достигнет всех поставленных целей. Путин перечислял среди них денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Позднее глава государства назвал целью и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Этот фактор, по словам президента, создает для России угрозу.
В Кремле полагают, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта появятся тем скорее, чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя. Москва обвиняет Киев в отказе от диалога, российское руководство не раз заявляло о готовности к урегулированию путем переговоров, но с учетом сложившихся реалий.
Россия настаивает на переговорах на своих условиях, требуя признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины. Киев для начала диалога требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.
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