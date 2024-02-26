Кэмерон призвал доказать Путину, что тот ошибается насчет Украины

Дэвид Кэмерон (Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президенту России Владимиру Путину необходимо доказать, что он ошибается относительно исхода конфликта на Украине. Об этом заявил глава британского МИДа Дэвид Кэмерон в соцсети X (ранее — Twitter).

«Спустя два года <...> Путин верит, что ему еще удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается», — написал политик на своей странице.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция будет продолжаться, пока Москва не достигнет всех поставленных целей. Путин перечислял среди них денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Позднее глава государства назвал целью и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Этот фактор, по словам президента, создает для России угрозу.

В Кремле полагают, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта появятся тем скорее, чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя. Москва обвиняет Киев в отказе от диалога, российское руководство не раз заявляло о готовности к урегулированию путем переговоров, но с учетом сложившихся реалий.

Россия настаивает на переговорах на своих условиях, требуя признать за ней «новые территориальные реалии», прекратить поставки Киеву вооружений и подтвердить нейтральный статус Украины. Киев для начала диалога требует вывода российских войск. Обе стороны считают неприемлемыми условия друг друга.