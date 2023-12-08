Кремль ответил на слова Кэмерона, что «Путин вернется за добавкой»

Дэвид Кэмерон (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Слова главы британского МИДа и бывшего премьера Дэвида Кэмерона о том, что президент России Владимир Путин после разрешения конфликта на Украине может «вернуться за добавкой», нужны, чтобы обеспечить поддержку выделения средств для Киева британскими парламентариями. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что их (слова Кэмерона. — РБК) нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Таких заявлений уже было много», — сказал он.

Накануне Кэмерон заявил в интервью Sky News, что боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте.

«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — заявил министр.

Кэмерон назвал этот тезис достаточно сильным аргументом, который «хорошо заходит».

О риске атаки России на страны НАТО в долгосрочной перспективе говорил и президент США Джо Байден. Такое заявление глава государства сделал 6 декабря, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект, который включает помощь Украине в размере $60 млрд.

«Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе. <...> Путин нападет на союзников [США по] НАТО, если он продолжит продвигаться, он атакует союзников НАТО», — сказал Байден.

Кремль назвал заявление Байдена «демонизацией» России, а США — «локомотивом» в вопросе «поощрения украинцев на войну». «В этом случае они занимаются неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков», — ответил на эти слова Песков.