Путин поздравил Лукашенко после выборов в парламент
Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.
Путин указал, что на выборах была «уверенная победа белорусских патриотических сил». Поддержка политического курса Лукашенко видна на примере высокой явки избирателей и результатов выборов, подчеркнул Путин. Он уточнил, что этот курс направлен в том числе на «продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства».
Единый день голосования прошел в Белоруссии 25 февраля. По данным ЦИК, явка избирателей составила 73,09%. Избирались палата представителей и местные советы. Избраны были все 110 депутатов палаты представителей Национального собрания. Претенденты выдвигались от четырех политических партий: «Белая Русь», Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости.
Это первые выборы в стране с августа 2020 года. Тогда в Белоруссии проходили президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Они вызвали волну массовых протестов.
Следующие президентские выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году. После голосования на выборах депутатов Лукашенко заявил о своем намерении участвовать в предстоящей президентской кампании. В июле 2023 года белорусский президент говорил, что «не планировал» свое участие в будущих президентских выборах.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты