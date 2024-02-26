Путин поздравил Лукашенко после выборов в парламент

Александр Лукашенко на выборах депутатов палаты представителей Национального собрания и местных советов, 25 февраля 2024 года (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с успешным проведением парламентских и местных выборов в Белоруссии. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.

Путин указал, что на выборах была «уверенная победа белорусских патриотических сил». Поддержка политического курса Лукашенко видна на примере высокой явки избирателей и результатов выборов, подчеркнул Путин. Он уточнил, что этот курс направлен в том числе на «продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов в рамках Союзного государства».

Единый день голосования прошел в Белоруссии 25 февраля. По данным ЦИК, явка избирателей составила 73,09%. Избирались палата представителей и местные советы. Избраны были все 110 депутатов палаты представителей Национального собрания. Претенденты выдвигались от четырех политических партий: «Белая Русь», Либерально-демократическая партия, Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости.

Это первые выборы в стране с августа 2020 года. Тогда в Белоруссии проходили президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Они вызвали волну массовых протестов.

Следующие президентские выборы пройдут в Белоруссии в 2025 году. После голосования на выборах депутатов Лукашенко заявил о своем намерении участвовать в предстоящей президентской кампании. В июле 2023 года белорусский президент говорил, что «не планировал» свое участие в будущих президентских выборах.