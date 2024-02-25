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Политика ,  
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В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки на парламентских выборах в Белоруссии закрылись
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

На парламентских выборах в Белоруссии закрылись избирательные участки, сообщает БелТА.

Всего в единый день голосования в стране работало 5411 участков, они были открыты с 8:00 до 20:00. Кроме того, проголосовать избиратели могли на дому.

На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран», передало агентство. Белоруссия не пригласила в качестве наблюдателей экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В единый день голосования 25 февраля в Белоруссии избирались палата представителей и местные советы. Это первые выборы в стране после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.

Явка избирателей по состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 70,29%.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий — пять лет.

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В парламентской кампании претенденты представляют четыре политические партии: «Белая Русь», Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) и Либерально-демократическая партия (ЛДПБ).

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Теги
Белоруссия парламентские выборы Депутаты избирательный участок
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