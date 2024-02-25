В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах
На парламентских выборах в Белоруссии закрылись избирательные участки, сообщает БелТА.
Всего в единый день голосования в стране работало 5411 участков, они были открыты с 8:00 до 20:00. Кроме того, проголосовать избиратели могли на дому.
На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран», передало агентство. Белоруссия не пригласила в качестве наблюдателей экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
В единый день голосования 25 февраля в Белоруссии избирались палата представителей и местные советы. Это первые выборы в стране после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.
Явка избирателей по состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 70,29%.
Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий — пять лет.
В парламентской кампании претенденты представляют четыре политические партии: «Белая Русь», Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) и Либерально-демократическая партия (ЛДПБ).
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы