В Белоруссии закрылись избирательные участки на парламентских выборах

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На парламентских выборах в Белоруссии закрылись избирательные участки, сообщает БелТА.

Всего в единый день голосования в стране работало 5411 участков, они были открыты с 8:00 до 20:00. Кроме того, проголосовать избиратели могли на дому.

На выборах присутствовали более 45 тыс. национальных наблюдателей, а также 294 международных, в том числе «эксперты из европейских и иных стран», передало агентство. Белоруссия не пригласила в качестве наблюдателей экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В единый день голосования 25 февраля в Белоруссии избирались палата представителей и местные советы. Это первые выборы в стране после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты.

Явка избирателей по состоянию на 18.00 по местному времени (совпадает с мск) составила 70,29%.

Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий — пять лет.

В парламентской кампании претенденты представляют четыре политические партии: «Белая Русь», Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) и Либерально-демократическая партия (ЛДПБ).