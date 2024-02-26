 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками

Рогов: российские военные контролируют южные окраины Работино
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль южную часть села Работино на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои», — сказал Рогов. По его словам, украинские военные заняли северную часть Работино.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.

Работино расположено примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В последние дни Рогов сообщал об активных боевых действиях в районе Работино. Он назвал населенный пункт одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. По его словам, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников.

Вечером 25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные вошли в село, «полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он отметил, что российские военные продолжили «планомерное и настойчивое» наступление.

В сентябре 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками
Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Работино Владимир Рогов Запорожская область Украина
Материалы по теме
Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового
Политика
Рогов сообщил о работе ПВО над Мелитополем
Политика
В Запорожье прозвучал взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Институт авиации оценил срок появления истребителя 6-го поколения Политика, 04:46
Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками Политика, 04:41
Ректор РАНХиГС предложил внедрять в России меритократию Общество, 04:14
Силуанов сообщил об обсуждениях с Китаем займов в юанях Финансы, 04:13
За год россияне потратили почти ₽918 млрд на доставку еды Экономика, 03:55
Минцифры обяжет Apple разрешать загружать сторонние приложения в России Бизнес, 03:42
Зеленский заявил о призыве Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году Политика, 03:16
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вирусологи оценили выводы ученых об осложнениях после вакцин от COVID-19 Общество, 03:00
В Белоруссии избрали всех 110 депутатов нижней палаты парламента Политика, 02:45
Президент Республики Сербской допустил открытие консульства России Политика, 02:31
Силуанов заявил о «болезненной» трансформации мировой экономики Политика, 02:25
В Подольске локализовали пожар площадью 2 тыс. кв. м на складах Общество, 01:59
В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе Политика, 01:57
В Эр-Рияд впервые прибыла делегация России уровня спикера Госдумы Политика, 01:36