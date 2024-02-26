Рогов сообщил о взятии под контроль юга Работино российскими войсками

Российские военные взяли под контроль южную часть села Работино на запорожском направлении, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Наши бойцы контролируют южные окраины села Работино, осуществляя атаки в сторону центра, тесня противника. За село продолжаются ожесточенные бои», — сказал Рогов. По его словам, украинские военные заняли северную часть Работино.

Запорожская область вошла в состав России после референдума в конце сентября. При этом часть региона, в том числе город Запорожье, остается под контролем Киева.



Работино расположено примерно в 10 км от подконтрольного ВСУ Орехова.

В последние дни Рогов сообщал об активных боевых действиях в районе Работино. Он назвал населенный пункт одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. По его словам, инициатива находится у российских военных, однако украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников.

Вечером 25 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские военные вошли в село, «полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ». Он отметил, что российские военные продолжили «планомерное и настойчивое» наступление.

В сентябре 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные «тактически оставили» Работино и «отошли на холмы». В Минобороны позднее сообщили, что в этом районе «изменений в тактическом положении российских войск нет».