Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового
Российские военные ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Враг несет потери — как в военной технике, так и в личном составе», — заявил Рогов. По его словам, подразделения России наносят удары по украинским военным в населенных пунктах Новопокровка, Вербовое и западнее Работино.
Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. По его словам, приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км. Бои там продолжаются уже несколько месяцев. Оба села находятся приблизительно в 10 км от подконтрольного Вооруженным силам Украины Орехова.
В ноябре 2022 года Рогов заявил, что запорожское направление становится для Украины основным.
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