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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового

Рогов: российские военные ведут ожесточенные бои у сел Вербовое и Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Враг несет потери — как в военной технике, так и в личном составе», — заявил Рогов. По его словам, подразделения России наносят удары по украинским военным в населенных пунктах Новопокровка, Вербовое и западнее Работино.

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Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. По его словам, приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км. Бои там продолжаются уже несколько месяцев. Оба села находятся приблизительно в 10 км от подконтрольного Вооруженным силам Украины Орехова.

В ноябре 2022 года Рогов заявил, что запорожское направление становится для Украины основным.

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