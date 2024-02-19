Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные ведут ожесточенные бои в районе сел Вербовое и Работино в Запорожской области, сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Враг несет потери — как в военной технике, так и в личном составе», — заявил Рогов. По его словам, подразделения России наносят удары по украинским военным в населенных пунктах Новопокровка, Вербовое и западнее Работино.

Об активных боевых действиях на запорожском направлении Рогов сообщил 18 февраля. По его словам, приоритетным направлением является ореховское — в районе Работино и Вербовое, которые расположены друг от друга примерно в 12 км. Бои там продолжаются уже несколько месяцев. Оба села находятся приблизительно в 10 км от подконтрольного Вооруженным силам Украины Орехова.

В ноябре 2022 года Рогов заявил, что запорожское направление становится для Украины основным.