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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала ложью данные Зеленского о погибших служащих ВСУ

Захарова назвала враньем слова Зеленского о 31 тыс. погибших солдат ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил недостоверные данные о 31 тыс. погибших служащих ВСУ в конфликте с Россией, заявила «РИА Новости» представитель МИДа Мария Захарова.

«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вээсушник», — сказала она.

По мнению Захаровой, украинский президент «занизил в разы потери» и сделал это для получения большего финансирования.

Зеленский озвучил эти сведения на форуме «Украина. 2024 год». Он отметил, что не станет называть количество раненых — потому что Россия поймет, сколько военнослужащих выбыло из строя, а также число пропавших без вести — поскольку информация нуждается в уточнении.

Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.

Российская сторона регулярно докладывает о потерях Украины. По данным министра обороны Сергея Шойгу, к концу 2023 года украинская армия потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024-го — 23 тыс. убитыми и ранеными. Президент Владимир Путин говорил, что за четыре месяца контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. человек в качестве «санитарных и безвозвратных потерь».

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Мария Захарова Владимир Зеленский погибшие ВСУ МИД
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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