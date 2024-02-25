Захарова назвала ложью данные Зеленского о погибших служащих ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил недостоверные данные о 31 тыс. погибших служащих ВСУ в конфликте с Россией, заявила «РИА Новости» представитель МИДа Мария Захарова.
«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вээсушник», — сказала она.
По мнению Захаровой, украинский президент «занизил в разы потери» и сделал это для получения большего финансирования.
Зеленский озвучил эти сведения на форуме «Украина. 2024 год». Он отметил, что не станет называть количество раненых — потому что Россия поймет, сколько военнослужащих выбыло из строя, а также число пропавших без вести — поскольку информация нуждается в уточнении.
Минобороны России в последний раз раскрывало потери российской армии в сентябре 2022 года: 5937 человек с начала военной операции.
Российская сторона регулярно докладывает о потерях Украины. По данным министра обороны Сергея Шойгу, к концу 2023 года украинская армия потеряла 383 тыс. человек убитыми и ранеными, а в январе 2024-го — 23 тыс. убитыми и ранеными. Президент Владимир Путин говорил, что за четыре месяца контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тыс. человек в качестве «санитарных и безвозвратных потерь».
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