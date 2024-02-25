Украинский министр сообщил о 160 тоннах уничтоженного в Польше зерна

Фото: OlKubrakov / X (ранее — Twitter)

На железнодорожной станции в Польше уничтожили 160 т украинского зерна, это четвертый подобный случай, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети X (ранее — Twitter).

Зерно направлялось транзитом в порт Гданьск, оттуда его должны были отправить в другие страны. На одной из станций вагоны вскрыли и высыпали из них зерно.

Министр отметил, что вся украинская сельскохозяйственная продукция перевозится в опломбированных железнодорожных вагонах.

«Как долго правительство и польская полиция будут позволять этому вандализму продолжаться? <...> Мы строго соблюдаем закон. А вы?» — написал Кубраков.

Протестующие польские фермеры уже несколько раз вскрывали вагоны с украинским зерном и высыпали его на пути в знак протеста против приостановки Еврокомиссией ограничений на ввоз товаров с Украины. Акции проходили 11, 20 и 24 февраля. «Это реакция на наплыв зерна с Украины», — пояснял организатор одного из протестов Роман Кондрув.

ЕК предлагает на год продлить приостановку квот и пошлин на ввоз товаров с Украины и ввести ограничения на импорт наиболее «чувствительных» товаров. Польские производители сельхозпродукции считают, что эти меры делают их товары и услуги неконкурентоспособными по сравнению с украинскими.

С 9 февраля по 10 марта польские фермеры объявили забастовку. Профсоюз местных фермеров обещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами и перекрыть дороги в ряде регионов.