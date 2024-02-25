Лукашенко предупредил о сочтенных днях Украины
Если Запад будет «помогать» Украине, как сейчас, то ее дни сочтены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после голосования на выборах депутатов, передает БелТА.
«Если сейчас [украинским властям] не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня надо идти на переговоры, чтобы сохранить страну», — сказал Лукашенко.
Последние месяцы на Украине говорят о нехватке помощи со стороны Запада, в том числе от США, которые все еще не согласовали финансирование, $60 млрд из которого планировали направить на военную помощь Украине.
Украине нужно занять более сильную позицию, чтобы быть готовой к переговорам с Россией, говорила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Она также подчеркнула, что «пауза или фальшивый мир» — это не то, что поможет остановить конфликт.
О том, что Киев не согласится на вариант заморозки конфликта, заявлял в январе глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По итогам встречи, посвященной украинской «формуле мира», он сообщил, что по некоторым вопросам у участников встречи не было единой позиции, например о переговорах с Россией. «Некоторые говорят, что надо немедленно садиться за стол переговоров, и мы очень четко объясняем, почему сейчас это неприемлемо», — сказал он.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова к переговорам, но указывал, что Киев не демонстрирует готовности к этому.
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