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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена ракетная опасность
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Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он в телеграм-канале.

С начала военной операции Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

В Курской области несколько сел остались без света после обстрела
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Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

Ракетную опасность в регионе объявляли и в ночь на 24 февраля, она длилась почти час. На фоне тревоги в небе над Курском и Курским районом сработала система ПВО.

В ночь на 17 февраля сигнал об угрозе ракетного удара в региона включали дважды. В первый раз он действовал около полутора часов, во второй — пять с половиной. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пяти российскими регионами, в том числе одного дрона над Курской областью.

В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность

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Курская область тревога Роман Старовойт
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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