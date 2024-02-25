В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Глава региона призвал местных жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — в коридоре, ванной или кладовой. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он в телеграм-канале.

С начала военной операции Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Ракетную опасность в регионе объявляли и в ночь на 24 февраля, она длилась почти час. На фоне тревоги в небе над Курском и Курским районом сработала система ПВО.

В ночь на 17 февраля сигнал об угрозе ракетного удара в региона включали дважды. В первый раз он действовал около полутора часов, во второй — пять с половиной. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пяти российскими регионами, в том числе одного дрона над Курской областью.