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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.

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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Ракетную опасность в регионе объявляли и в ночь на 17 февраля, тогда же сигналы звучали в Белгороде. Тогда Старовойт писал о работе ПВО.

В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность

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Роман Старовойт Курская область ракетная опасность
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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