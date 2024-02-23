В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — написал он.
С начала военной операции на Украине Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.
Ракетную опасность в регионе объявляли и в ночь на 17 февраля, тогда же сигналы звучали в Белгороде. Тогда Старовойт писал о работе ПВО.
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