Сигнал об угрозе ракетного удара в Курской области продлился 5,5 часов

В Курской области отменили ракетную опасность спустя пять с половиной часов работы сигнала, сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.

В ночь на 17 февраля в регионе дважды запускали ракетную опасность. В первый раз сигнал действовал около полутора часов, с 0:22 по 1:51 мск, во второй — пять с половиной, с 4:00 до 9:30 мск.

В ночь на 17 февраля в регионе также дважды работала система ПВО, в том числе над Курском. Ракетную опасность дважды объявляли и в Белгородской области.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пяти российскими регионами: по четыре — в Белгородской и Воронежской областях, одного — в Курской, 18 — в Брянской и шести — в Калужской области.