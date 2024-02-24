В Курской области несколько сел остались без света после обстрела

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Несколько сел и деревень в Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района», — написал губернатор.

Среди них деревни Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также села Гордеевка и Троицкое.

Данные о пострадавших губернатор не привел.

Вечером 23 февраля в Курской области объявили сигнал ракетной опасности. Некоторое время спустя Старовойт отчитался о работе средств ПВО над столицей региона и Курским районом. Минобороны сообщило, что около 00:15 мск над территорией Курской и Тульской областей были сбиты два БПЛА.

20 февраля под обстрелом оказались три села и хутор в Суджанском и Кореневском районах области. Тогда пострадавших не было, однако в Троицком была повреждена линия электропередачи, в результате чего пропал свет.