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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области несколько сел остались без света после обстрела

Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, без света остались несколько сел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Несколько сел и деревень в Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района», — написал губернатор.

Среди них деревни Внезапное, Викторовка и Успеновка, а также села Гордеевка и Троицкое.

Данные о пострадавших губернатор не привел.

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Вечером 23 февраля в Курской области объявили сигнал ракетной опасности. Некоторое время спустя Старовойт отчитался о работе средств ПВО над столицей региона и Курским районом. Минобороны сообщило, что около 00:15 мск над территорией Курской и Тульской областей были сбиты два БПЛА.

20 февраля под обстрелом оказались три села и хутор в Суджанском и Кореневском районах области. Тогда пострадавших не было, однако в Троицком была повреждена линия электропередачи, в результате чего пропал свет.

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В Курской области несколько сел остались без света после обстрела
В Курской области несколько сел остались без света после обстрела

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Курская область Роман Старовойт обстрел ВСУ
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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