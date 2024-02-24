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Политика ,  
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Венгрия уличила жену дипломата из Украины в участии в контрабанде сигарет

В Венгрии жену украинского дипломата уличили в участии в контрабанде сигарет

Венгерские таможенники задержали на границе с Украиной двух граждан этой страны, в том числе жену украинского дипломата, за попытку контрабанды сигарет. Об этом сообщило Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена).

На пропускной пункт прибыл микроавтобус, на грузовую часть которого была наклеена украинская печать, подтверждающая его дипломатическую неприкосновенность. Однако знак оказался неофициальным. Пограничники решили осмотреть автобус, но водитель и его пассажир заперлись внутри.

Позднее сотрудникам управления удалось открыть грузовик, в нем обнаружили 141,5 тыс. упаковок контрабандных сигарет без акцизных марок, завернутых в черную бумагу. Ущерб государственному бюджету Венгрии мог составить свыше 250 млн форинтов (€643 тыс.), уточнили в ведомстве.

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Общество
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Водитель автомобиля хотел скрыть серьезное правонарушение, наносящее ущерб государственному бюджету [Венгрии], используя для этого дипломатический иммунитет своей пассажирки», — говорится в публикации. Женщина является женой украинского дипломата и обладает дипломатическим паспортом, добавили в ведомстве.

Управление уточнило, что мужчину арестовали, ему грозит до восьми лет лишения свободы, а гражданку Украины отпустили.

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контрабанда сигарет Украина Венгрия
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