США дали Эстонии $500 тыс., конфискованные по делу о контрабанде в Россию

США и Эстония объявили о переводе почти $500 тыс. конфискованных российских средств на оказание помощи Украине, сообщила пресс-служба американского Минюста.

Речь идет о средствах, конфискованных Вашингтоном после пресечения попыток импортировать в Россию станки американского производства для их использования «в оборонном секторе и в сфере распространения ядерного оружия», уточнили в ведомстве. США передали деньги Эстонии, а та в свою очередь направит их Украине. «Конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода в Украину», — отмечают в Минюсте.

РБК направил запрос в МИД России.

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