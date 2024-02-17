Пашинян и Алиев договорились продолжить мирные переговоры

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана договорились продолжить работу над мирным договором. Их встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности по инициативе Германии

Никол Пашинян, Олаф Шольц и Ильхам Алиев (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев решили продолжить работу над мирным договором по результатам трехсторонней встречи на Мюнхенской конференции по безопасности, на которой также присутствовал канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Был обсужден процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе. Было решено продолжить работу над мирным договором», — говорится в сообщении.

Азербайджанское издание APA сообщило, что в ходе встречи обсуждались вопросы нормализации армяно-турецких отношений, подписание мирного договора и делимитация границ между Баку и Ереваном. Портал Vesti.az отмечает, что переговоры прошли по инициативе Германии, выступившей на правах организатора конференции.

Азербайджан и Армения ведут переговоры о подписании мирного договора в течение нескольких лет. В апреле 2023 года Пашинян допускал такую возможность при выполнении ряда условий. По его словам, территория Армении должна совпадать с границами 1991 года, когда республика получила независимость.

Вместе с тем Пашинян указывал на неоднократные признания территориальной целостности Азербайджана на площади 86,6 тыс. кв. км, а Алиев, по его словам, говорил лишь о факте признания и не уточнял площадь.

В ноябре 2023 года МИД Азербайджана заявил о готовности к прямым мирным переговорам с Арменией на двусторонней основе и предлагал провести встречу представителей двух стран на границе.

На прошлой неделе стороны обменялись взаимными обвинениями в обстрелах ряда населенных пунктов. Госпогранслужба Азербайджана 12 февраля зафиксировала обстрел своих позиций в селе Коллугышлаг, армянское Минобороны сообщило об аналогичном инциденте в районе села Неркин Ханд. После этого Пашинян обвинил Азербайджан в подготовке к войне против Армении. По его словам, Баку отказывается от делимитации границы и использует политику военного принуждения в отношении Еревана. Премьер также отметил, что азербайджанские военнослужащие уже контролируют 31 армянское село.

Конфликт в Нагорном Карабахе длился с 1992 года, Армения и Азербайджан неоднократно пытались взять регион под свой контроль. В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе, в результате чего он вошел в состав Азербайджана вместе с армянским населением. Стороны также договорились о прекращении огня и разоружении воинских формирований в регионе. Более 100 тыс. жителей Нагорного Карабаха уехали в Армению.