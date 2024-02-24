Швейцария призвала «остаться объединенными нациями» в вопросе Украины

Швейцария планирует до лета провести конференцию по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис на выступлении в Генассамблее ООН.

«По просьбе Украины мы намерены организовать к лету конференцию высокого уровня по вопросам мира в Украине. Поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пригласить все страны работать вместе для достижения нашей общей цели», — сказал он (цитата по Retuers).

Кассис добавил, что конференция высокого уровня должна объединить все страны «с севера на юг». «Давайте останемся объединенными нациями», — призвал министр страны ООН.

Позже он подтвердил в X (ранее — Twitter) намерение Бёрна выступить в качестве посредника в вопросе решения кризиса на Украине. Он привел слова из своего выступления в ООН: путь к миру «находится в наших руках, а Устав ООН является нашим путеводным маяком». После этого Кассис призывал следовать положениям документа в вопросе Украины.

Общаясь с прессой, швейцарский министр еще раз указал на то, что планируемое мероприятие подразумевает участие не только западных стран, передает Tages Anzeiger. По его словам, одна из целей формата — привлечь к переговорам Москву, что в противном случае не будет осуществимо. Кассис также отметил, что США интересуются швейцарской инициативой.

В середине января глава МИД Швейцарии сказал, что переговоры о мирном плане для Украины не возможны без участия России. «Мира не будет без слова России», — отметил тогда Кассис.

15 января президент конфедерации Виола Амхерд встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. На встрече она сообщила о готовности Бёрна выступить в качестве организатора конференции по мирному урегулированию.

Российская сторона отвергала возможность посреднической роли для Швейцарии. Глава российского МИДа Сергей Лавров в феврале указал, что к этой стране нет доверия в таком вопросе. По его мнению, Бёрн занял «откровенно антироссийскую позицию» и пытается навязать свои услуги.