 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

ПИК отреагировал на санкции США

ПИК: группа продолжит работу в обычном режиме после введения санкций США
Сюжет
Война санкций
ПИК СЗ PIKK ₽835,5 +1,8% Купить

Группа компаний «ПИК» после введения против нее американских санкций продолжит работу в обычном режиме, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Представитель ПИК подчеркнул, что весь ее бизнес находится в России, а проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, сообщил он.

По словам представителя ПИК, компания вертикально интегрирована, а технологические платформы и решения, которые она использует, являются проприетарными разработками. Эти факторы увеличивают устойчивость к внешним факторам и снижают риски.

Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

«Первая ипотечная компания» (ПИК) — крупнейший девелопер в России, основанный в 1994 году бизнесменами Юрием Жуковым и Кириллом Писаревым. Летом 2019 года группа ВТБ выкупила у Сергея Гордеева, который возглавил группу в 2014 году, 15,48% акций компании. После сделки у него осталось 59,15% акций группы, доля ВТБ увеличилась с 7,57 до 23,05% акций. В октябре 2023 года Гордеев снизил свою долю до 32,49%. Его 20% получило АО «Центральная трастовая компания». С сентября 2022 года генеральным директором ПИК является Иван Поландов.

На сегодняшний день число сотрудников ПИК превышает 25 тыс. человек. Земельный банк компании ПИК по состоянию на 2021 год составлял более 20 млн кв. м. По данным на декабрь 2023 года, ПИК возводил 5 млн кв. м жилья (83 жилых комплекса из 247 многоквартирных домов и два дома с апартаментами).

ПИК 23 февраля попал под новые санкции США. Включение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в перечень.

Россия считает западные санкции незаконными.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
американские санкции ПИК новости
Материалы по теме
«Трансконтейнер» после санкций США заявил, что поезда ходят по графику
Политика
Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты
Финансы
В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге Политика, 23:41
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 23:28
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 23:17
ПИК отреагировал на санкции США Политика, 23:04
В Одессе произошли взрывы Политика, 23:02
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 22:52
Bloomberg сообщил о блокировке Венгрией заявления ЕС по Украине Политика, 22:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан Общество, 22:43
На Кубани потушили пожар после падения летательного аппарата Общество, 22:26
СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 21:51
Игрок НХЛ выложил и удалил видео с белым порошком Спорт, 21:39
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по Украине Политика, 21:35
Краснодарский оперштаб сообщил о падении летательного аппарата Общество, 21:34
Тарасова назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании Спорт, 21:02