ПИК отреагировал на санкции США

Группа компаний «ПИК» после введения против нее американских санкций продолжит работу в обычном режиме, говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Представитель ПИК подчеркнул, что весь ее бизнес находится в России, а проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше, сообщил он.

По словам представителя ПИК, компания вертикально интегрирована, а технологические платформы и решения, которые она использует, являются проприетарными разработками. Эти факторы увеличивают устойчивость к внешним факторам и снижают риски.

«Первая ипотечная компания» (ПИК) — крупнейший девелопер в России, основанный в 1994 году бизнесменами Юрием Жуковым и Кириллом Писаревым. Летом 2019 года группа ВТБ выкупила у Сергея Гордеева, который возглавил группу в 2014 году, 15,48% акций компании. После сделки у него осталось 59,15% акций группы, доля ВТБ увеличилась с 7,57 до 23,05% акций. В октябре 2023 года Гордеев снизил свою долю до 32,49%. Его 20% получило АО «Центральная трастовая компания». С сентября 2022 года генеральным директором ПИК является Иван Поландов. На сегодняшний день число сотрудников ПИК превышает 25 тыс. человек. Земельный банк компании ПИК по состоянию на 2021 год составлял более 20 млн кв. м. По данным на декабрь 2023 года, ПИК возводил 5 млн кв. м жилья (83 жилых комплекса из 247 многоквартирных домов и два дома с апартаментами).

ПИК 23 февраля попал под новые санкции США. Включение в санкционный список означает заморозку активов в Соединенных Штатах и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в перечень.

Россия считает западные санкции незаконными.