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Война санкций ,  
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Aurus попал под новые санкции США

США включили российский бренд люксовых автомобилей Aurus в санкционный список
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Война санкций
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Под новые санкции США попал российский бренд люксовых автомобилей Aurus, следует из списка, который опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) американского Минфина.

В списке значится завод Aurus в Елабуге. Кроме того, США ввели санкции против ФГУП «НАМИ».

НАМИ ведет проект Aurus с 2013 года. Тогда правительство поручило автомоторному институту разработать семейство автомобилей на Единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны и выделило на первый этап проекта 12,4 млрд руб.

В 2017 году на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после этой сделки, по данным «Ведомостей», осталось 63,5%, у «Соллерса» — 0,5%.

«Ъ» узнал о планах наладить производство Aurus на бывшем заводе Toyota
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

В мае 2021 года в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» запустили серийное производство Aurus, первой моделью стал Aurus Senat. В январе 2023-го «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Автомобилями этой марки неоднократно пользовался президент России Владимир Путин. В сентябре 2023 года он показал автомобили Aurus из своего кортежа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, когда тот прибыл в Россию с официальным визитом. В феврале Путин подарил ему машину этой марки.

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Теги
санкции США Россия Aurus Елабуга автомобильный завод
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