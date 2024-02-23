Aurus попал под новые санкции США

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Под новые санкции США попал российский бренд люксовых автомобилей Aurus, следует из списка, который опубликовало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) американского Минфина.

В списке значится завод Aurus в Елабуге. Кроме того, США ввели санкции против ФГУП «НАМИ».

НАМИ ведет проект Aurus с 2013 года. Тогда правительство поручило автомоторному институту разработать семейство автомобилей на Единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны и выделило на первый этап проекта 12,4 млрд руб.

В 2017 году на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально 75% Aurus принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после этой сделки, по данным «Ведомостей», осталось 63,5%, у «Соллерса» — 0,5%.

В мае 2021 года в Татарстане в особой экономической зоне «Алабуга» запустили серийное производство Aurus, первой моделью стал Aurus Senat. В январе 2023-го «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

Автомобилями этой марки неоднократно пользовался президент России Владимир Путин. В сентябре 2023 года он показал автомобили Aurus из своего кортежа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, когда тот прибыл в Россию с официальным визитом. В феврале Путин подарил ему машину этой марки.