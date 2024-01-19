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«Ъ» узнал о планах наладить производство Aurus на бывшем заводе Toyota

«Ъ»: автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге
Автомобили Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Петербурге, рассказали источники «Коммерсанта». По их словам, в создании производства заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Автомобили российского бренда Aurus могут начать собирать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сейчас Aurus выпускают в Елабуге (Татарстан). По словам собеседников газеты, гендиректор Aurus Андрей Панков уже возглавил «Шушары Авто», которой отошел завод, а сама компания ищет сотрудников в городе.

Источники «Коммерсанта» также рассказали, что в создании производства в регионе заинтересован «Газпром», который собирается войти в проект. Ранее о том, что «Газпром» может получить до 40% Aurus от его крупнейшего акционера — госинститута ФГУП «НАМИ», сообщали «Ведомости».

В правительстве Санкт-Петербурга не подтвердили, но и не опровергли информацию о планах выпуска Aurus на заводе в Шушарах. «Я пока не могу это подтвердить», — сказал председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

Собеседники «Коммерсанта» также предположили, что организовать производство Aurus может помочь КАМАЗ. Однако близкий к автопроизводителю источник заявил, что в Aurus «сами прекрасно справятся».

Российские активы японской Toyota, включая автозавод в Петербурге, были проданы ФГУП «НАМИ» в марте 2023 года. Сделка не подразумевает опциона на обратный выкуп производственных площадок. Производство на заводе было приостановлено в марте прошлого года по решению японской компании.

Стало известно количество проданных в 2023 году автомобилей Aurus
Авто
Aurus Senat

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Проект Aurus ведется НАМИ с 2013 года. Тогда правительство поручило автомоторному институту разработку семейства автомобилей на единой модульной платформе (ЕМП) для перевозки первых лиц страны. Этот проект получил условное название «Кортеж», на первом этапе на него было выделено 12,4 млрд руб.

В конце 2017 года на базе «НАМИ-авто» было создано ООО «Аурус». Изначально в нем 75% принадлежало НАМИ, остальные 25% — «Соллерсу», который стал производственным партнером проекта. В 2019 году арабский фонд Tawazun купил 36% Aurus за €110 млн. У НАМИ после этой сделки осталось 63,5%, у «Соллерса» — 0,5%, пишут «Ведомости».

Серийное производство Aurus в татарстанской особой экономической зоне «Алабуга» запустили в мае 2021 года, первой моделью стал Aurus Senat. Инвестиции в индустриальную часть проекта (сборочную площадку, сварочный комплекс и модернизацию окрасочного комплекса) составили, по словам гендиректора ООО «Аурус» Адиля Ширинова, порядка 2 млрд руб.

В начале января глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что в 2025 году Aurus расширит линейку своих автомобилей за счет двух моделей более доступного и массового класса. По словам вице-премьера, речь идет о моделях классов S и E. Такую классификацию использует марка Mercedes. В первом случае речь идет о большом представительском седане, во втором — о седане бизнес-класса.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Aurus НАМИ Санкт-Петербург автомобилестроение Toyota
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